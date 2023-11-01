الأردن تسحب سفيرها من اسرائيل وتشترط إيقاف الحرب على غزة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استدعت الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء سفيرها في إسرائيل تعبيرا عن “موقف الأردن الرافض للحرب المستعرة في غزة”.

واشترطت الوزارة عودة السفير الأردني إلى تل أبيب والسفير الإسرائيلي إلى عمان، ( اشترطت) ذلك وقف إسرائيل حربها على غزة.

هذا وكان المغرب قد أعلن في وقت سابق رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى تكاثف الجهود لايصال المساعدات الدولية وحماية حياة المدنيين خلال الحرب الجارية بقطاع غزة.

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