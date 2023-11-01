طنجة.. شرطي يشهر سلاحه لضبط مرتكب حادثة سير في حالة سكر

هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، فجر اليوم الأربعاء فاتح نونبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، في تدخل أمني لفرض النظام العام بعدما ارتكب شخص حادثة سير تلقائية ودخل في خلاف مع عدد من المواطنين، بسبب حالة السكر المفرطة التي كان عليها.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد باشرت تدخلا أمنيا بعد ارتكاب شخص في حالة سكر لحادثة سير تلقائية، نتج عنها انقلاب سيارته ودخل في خلاف مع مجموعة من الأشخاص من ساكنة الحي، الذين حاولوا الاعتداء عليه جسديا، كما أحدث أحدهم خسائر مادية بسيارة للشرطة، وهو ما اضطر مقدم شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بغرض دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من ضبط المعني بالأمر، فضلا عن توقيف أحد المتورطين في عدم الامتثال وارتكاب هذا الاعتداء، حيث تم إخضاعهما لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

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