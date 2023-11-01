“تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل رمضاني”
هبة بريس - القسم الفني
مرة أخرى، انتقد الممثل المغربي يوسف الجندي، اقتحام بعض المؤثرين لمجال التمثيل .
وذكر الجندي خلال حلوله ضيفا على برنامج “sans فيلتر” بقناة “تيلي ماروك”، أنه صادف مشهدا من أحد المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي، وصدم بأداء “الممثلة”.
الجندي، وصف أداء الممثلة المذكورة ب”الكارثي”، مشيرا الى أنها حصلت على الدور المذكور لكونها مؤثرة ولديها عدد من المتابعين على حسابها بموقع “انستغرام”، قبل أن يختم بالقول “للاسف هاد المؤثرة لصقات عليها صفة ممثلة.. والتلفزة راه عندها ماليها”.
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6 تعليقات
لو طبق مبدأ المحاسبة، فلن يتجرا احد على هذه الممارسة ولن تتكرر.ابدا.ولهذا نراهم يتصرفون في شؤون المجتمع وكأنها من شؤونهم الخاصة.
لم اعد اتذكر ممتل امريكي مشهور قال انه لا نقدم اي شيء يذكر سوى حفض السيناريو و تقديم الفيلم المشاهد وخير دليل على دلك فيلم قدم من طرف سكان منطقة ما ان يمتلو حياتهم اليومية ، نصيحة واحدة قدمت لهم كيفية التعامل مع الكاميرا وقي الاخير حصل الفيلم على جائزة احسن فيلم وتائقي
اسي الجندي التمثيل وهادشي راه حرام أصلا
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
يقول وهب بن منبه رحمه أشد الذنوب بعد الشرك بالله السخرية بالناس
ثقتي فراسك ونتا شكون ممثل زعما