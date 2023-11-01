“تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل رمضاني”

هبة بريس - القسم الفني

مرة أخرى، انتقد الممثل المغربي يوسف الجندي، اقتحام بعض المؤثرين لمجال التمثيل .

وذكر الجندي خلال حلوله ضيفا على برنامج “sans فيلتر” بقناة “تيلي ماروك”، أنه صادف مشهدا من أحد المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي، وصدم بأداء “الممثلة”.

الجندي، وصف أداء الممثلة المذكورة ب”الكارثي”، مشيرا الى أنها حصلت على الدور المذكور لكونها مؤثرة ولديها عدد من المتابعين على حسابها بموقع “انستغرام”، قبل أن يختم بالقول “للاسف هاد المؤثرة لصقات عليها صفة ممثلة.. والتلفزة راه عندها ماليها”.

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