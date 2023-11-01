جماهير الترجي التونسي ترشق حافلة الوداد الرياضي بالحجارة

جماهير الترجي التونسي ترشق حافلة الوداد الرياضي بالحجارة

2023-11-01 / 15:07
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تعرضت حافلة الوداد الرياضي للرشق بالحجارة أثناء توجهها نحو ملعب رادس، لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتربص بعض مشجعي الترجي التونسي بحافلة الوداد الرياضي أثناء توجهها نحو ملعب رادس وقاموا بشرقها بالحجارة بعد مرورها بالقرب منهم.

ورغم الحراسة الأمنية المشددة التي رافقت حافلة الفريق المغربي نحو الملعب، إلا أن جماهير الترجي أصرت على تهديد سلامة لاعبي الفريق المغربي من خلال رشق حافلة الفريق بالحجارة.

تبقى الإشارة إلى أن الوداد الرياضي كان قد فاز ذهابا على الترجي التونسي بهدف دون رد في موقعة الذهاب التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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