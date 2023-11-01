“الأطوروت” تحذر مستعملي الطريق السيار الرباط-طنجة وفاس-وجدة

2023-11-01 / 14:56
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هبة بريس

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبنائها، إلى توخي الحيطة والحذر على الطريق السيار الرباط-طنجة والطريق السيار فاس-وجدة، يومي الخميس والجمعة 02 و03 نونبر.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أنه عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة، وذلك يومي الخميس والجمعة 02 و03 نونبر، أوصت مستعملي الطريق السيار الرباط-طنجة والطريق السيار فاس-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل.

وأكدت الشركة، أنه لطلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 أو بالاطلاع على التطبيق ADM Trafic .

وستكون الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

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