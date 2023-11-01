الرجاء والوداد مرشحان للفوز بجائزة أفضل فريق إفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء فاتح نونبر 2023، عن قائمة الفرق المرشحة للتتويج بجائزة افضل فريق إفريقي خلال حفل جوائزه، المرتقب في مدينة مراكش، في 11دجنبر 2023،

ورشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريقا الوداد والرجاء الرياضيين، للتتويج بجائزة “فريق السنة”، خلال حفل جوائزه، إلى جانب أندية الترجي التونسي، الأهلي المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يونغ أفريكانز التنزاني، أسيك ميموزا الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري، مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، واتحاد الجزائر.الرجا

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