بعد “صواريخ” الحوثيين.. الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

هبة بريس - وكالات

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بشن هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها حركة “أنصار الله” الحوثية مؤخرا على إسرائيل.

وفي إيجازه الصحفي اليومي، أشار هغاري إلى الصواريخ التي أطلقها الحوثيون من اليمن، وقال: “نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك. مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج”.

من جهة أخرى، اعتبر أن قائد حركة “حماس” في غزة “يحيى السنوار وجميع كبار مسؤولي حماس يحاولون خلق صورة لغزة مدمرة وسكان غزة القتلى بسبب خطأ إسرائيل والجيش الإسرائيلي. بينما هم من جلب الكارثة إلى غزة”.

وكان المتحدث العسكري باسم حركة “أنصار الله” العميد يحيى سريع أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

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