الكاف يرشح 7 لاعبين مغاربة للفوز بجائزة “الأفضل”

الكاف يرشح 7 لاعبين مغاربة للفوز بجائزة “الأفضل”

2023-11-01 / 13:17
8

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء فاتح نونبر 2023، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال الموسم المنصرم.

وضمت القائمة الأولية، 7 مغاربة، وهم ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الفرنسي، حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي.

واستندا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإن اللاعبين الـ30، تم اختيارهم من طرف لجنة تضم مجموعة من الخبراء والفنيين وأساطير كرة القدم الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام، من خلال أداء اللاعبين في الفترة الممتدة ما بين نونبر 2022 وشتنبر 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النصيري يتألق مع إشبيلية بهدف رائع في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

النصيري يتألق مع إشبيلية بهدف رائع في كأس ملك…

2023-11-01 / 16:59
Photo of التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي أمام الترجي التونسي

التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي أمام الترجي التونسي

2023-11-01 / 15:15
Photo of جماهير الترجي التونسي ترشق حافلة الوداد الرياضي بالحجارة

جماهير الترجي التونسي ترشق حافلة الوداد الرياضي بالحجارة

2023-11-01 / 15:07
Photo of الرجاء والوداد مرشحان للفوز بجائزة أفضل فريق إفريقي

الرجاء والوداد مرشحان للفوز بجائزة أفضل فريق إفريقي

2023-11-01 / 13:35
Photo of مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي.. التوقيت والقنوات الناقلة

مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي.. التوقيت والقنوات الناقلة

2023-11-01 / 11:29
Photo of الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على امرأة

الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على امرأة

2023-10-31 / 22:40
Photo of تصفيات “الأولمبياد”.. “لبؤات الأطلس” يتأهلن إلى الدور الثالث

تصفيات “الأولمبياد”.. “لبؤات الأطلس” يتأهلن إلى الدور الثالث

2023-10-31 / 21:07
Photo of الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره في تونس

الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره…

2023-10-31 / 20:45
Photo of رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

2023-10-31 / 20:35
Photo of الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج (فيديو)

الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل…

2023-10-31 / 20:16

‫8 تعليقات

  3. الاختيار في محله نتمنى مسيرة كروية للاعبين المحترفين في كرة القدم المغربية والاروبية.

  5. أتمنى أن يكون المترشح لجائزة أفضل لاعب كروي وحارس مرمى هو ياسين بونو وأن يتم اختياره..

  6. كلهم وجوه بارزة في مجال كرة القدم المغربية والاروبية نتمنى لهم مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود حتى يصلوا إلى جائزة أفضل لاعبين خلال الموسم المنصرم.

  7. أظن أن هناك لجنة مختصة في الإختيار المترشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب كروي خلال هذا الموسم المنصرم ؟؟؟

  8. أتمنى أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح معنوية كروية باختيار احسن المترشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب كروي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق