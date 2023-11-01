الكاف يرشح 7 لاعبين مغاربة للفوز بجائزة “الأفضل”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء فاتح نونبر 2023، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال الموسم المنصرم.

وضمت القائمة الأولية، 7 مغاربة، وهم ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الفرنسي، حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي.

واستندا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإن اللاعبين الـ30، تم اختيارهم من طرف لجنة تضم مجموعة من الخبراء والفنيين وأساطير كرة القدم الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام، من خلال أداء اللاعبين في الفترة الممتدة ما بين نونبر 2022 وشتنبر 2023.

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