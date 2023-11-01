سطات.. احتجاجات لإسقاط النظام الأساسي الجديد ” فيديو”

هبة بريس - الرباط

طالب محتجو ومحتجات النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (طالبوا) بإسقاطه واصفين إياه بنظام المآسي الذي يتضمن العقوبات بدل التحفيزات..

وقد احتشد المحتجون والمحتجات أمام المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، رافعين الشعارات واليافظات، تنفيذا لنداء المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الذي أعلن في بيان سابق له عن خوض اضرابات مسترسلة من 31 أكتوبر و(الأربعاء الخميس الجمعة 1-2-3- نونبر)، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 2 نونبر 2023 أمام المديريات الإقليمية.

وتعهد المحتجون والمحتجات بالمضي قدما نحو تنفيذ برنامجهم النضالي، إزاء ما وصفوه بالتعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ما تقتضيه الظرفية الحالية للقطاع، معبرين عن رفضهم التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي المجحف، داعين الوزارة إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، مع التشديد على المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل و منصف، و محفز للجميع.

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حمى الاحتجاجات المتصاعدة، انتقلت عدواها التفاعلية مع مطالب المحتجين إلى جمعية آباء وأمهات و أولياء ثانوية الرازي التأهيلية بسطات، التي عبرت من خلال بيان لها رقم1، عن تضامنها مع الأسرة التعليمية في مطالبها المشروعة مما سينعكس إيجابا لامحالة على أبنائهم.

وأعلنت الجمعية المذكورة من خلال بيانها الذي حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن المكان الطبيعي لأبنائهم وبناتهم هو القسم وليس الشارع أمام المؤسسة التعليمية صباح مساء، محملة الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وخاصة هدر الزمن المدرسي.

وقد سجلت الجمعية المعنية، ما وصفته بالتفاوت التعليمي والتربوي بين القطاعين العام والخاص مما يكرس الطبقية التعليمية (تأثير الإضراب جد واضح)، محذرة من أن تطور الأوضاع وتعميقها ينذر بسنة تعليمية بيضاء ضحيتها أبناء وبنات المدرسة العمومية.

هذا وأكدت الجمعية المعنية على أن الاستقرار الاجتماعي للأساتذة أساس نجاح العملية التربوية، داعية إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وصيانة المدرسة العمومية، والتدخل الفوري لاستدراك مايمكن استدراكه من أجل إنقاذ الموسم الدراسي.

هبة بريس واكبت أجواء هذه الاحتجاجات وأعدت الربورطاج التالي:

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