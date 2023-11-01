مجموعة “اتصالات المغرب” تدخل قائمة أكبر الشركات في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدت مجلة Économie Entreprises” بالتعاون مع Kompass لـ “500 Global”، ترتيب أكبر 500 شركة مغربية.

و حلت شركة “اتصالات المغرب” من خلال التقرير السالف الذكر في المرتبة الرابعة ضمن ترتيب أكبر الشركات المغربية.

كما تمكنت اتصالات المغرب، بفضل تصنيفها المتقذم، من أن تكون الشركة الوحيدة في قطاع الاتصالات التي ظهرت في المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف.

و من بين المعطيات التي ساهمت في حصول المجموعة على تصنيف متقدم، نجد تحقيق اتصالات المغرب لنتائج مشجعة إلى غاية 30 سبتمبر 2023، حيث حققت نموا في حجم الأعمال المجمعة بنسبة 3.2%، مدفوعًا بشكل أساسي بالشركات التابعة لشركة Moov Africa (+7.5%).

كما ارتفعت حصة مجموعة صافي الربح المعدلة بنسبة 2.4%، فيما تم الحفاظ على مستوى مستدام من استثمارات المجموعة (باستثناء الترددات والتراخيص) يصل إلى 20.7% من الإيرادات.

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