لقجع للنواب: “قولوا الحقيقة للمغاربة واش 16 سنتيم هي لي غتضرب ليهم القدرة الشرائية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رد فوزي لقجع على الأصوات التي انتقدت الحكومة بعد أن قررت رفع القيمة المضافة نسبيا على الماء و الكهرباء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

لقجع و أمام أعضاء مجلس النواب بسط سبل فرض الضريية علي القيمة المضافة في فواتير الماء و الكهرباء، حيث أكد بأن الزيادة لن تتجاوز درهما واحد في الغالب على نحو 66 في المئة من المستهلكين للكهرباء، بينما فواتير الماء ستشهد زيادة بقيمة 16 سنتيم تقريبا.

و قال لقجع لعدد من نواب الأمة: “قولوا الحقيقة للمغاربة، واش 16 سنتيم هي لي غاتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ايلا كان هادشي كيبان ليكم هو لي غيصرب القدرة الشرائية للمغاربة راه الحكومة متفقة”.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 2 2