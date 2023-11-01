بـ4 مدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تمكين الكفاءات الأمنية من تحمل مسؤولية تسيير المرفق الشرطي، وتكريس التداول على مناصب المسؤولية الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن سلا وفاس والناظور وبوعرفة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن العيايدة، التابعة لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من المفوضية الجهوية للشرطة بمشرع بلقصيري ومنطقة أمن بوعرفة.
كما شملت هذه التعيينات إجراء حركية داخلية ضمن مصالح الأمن العمومي بولاية أمن فاس، همت 16 رئيس دائرة للشرطة تابعة لمناطق أمن فاس-المدينة وفاس-دار الدبيبغ وفاس- بن دباب عين قادوس وفاس-بنسودة، وهي الحركية التي تروم ضخ دماء جديد في تدبير دوائر الشرطة باعتبارها بنيات الخدمات الشرطية للقرب الموجهة للمواطنات والمواطنين.
كما تضمنت هذه التعيينات تنصيب إطار من الكفاءات الشابة على رأس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
6 تعليقات
تحية وتقدير واجلال وافتخار للسيد الحموشي سيد أمن وطني بامتياز نرفع له القبعة احتراما وتقديرا لهذه المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه.
إنه رجل أمن ذو شخصية قوية فمزيدا من التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مغرب أفضل بكثير بدون إرهاب ولا اجرام .
المشكل الكبير والطامة الكبرى أنه كثرت التعينات الأمنية ولكن للاسف الشديد كثرت الجرائم البشعة والفواحش والنصب والمناكر والفساد ولا نشعر بالامان والاستقرار الكل خائف من من يدور حوله.
يجب على السيد الحموشي ان لا يختصر بهذه التعينات الأمنية في أربعة مدن فقط بل يكثر منها في عدة مدن وخاصة المدن المغربية التي يكثر بها الإجرام والسرقة والنصب..
الاختيار في التعينات الأمنية الجديدة التي قام بها السيد الحموشي بهذه المدن المغربية الأربعة الاختيار في مكانه المناسب .
نحن في حاجة إلى مراكز الأمن الوطني من أجل تبليغ الشكايات المواطنين فيما يختص بالسرقة والاجرام التي يتعرض لها المواطنين كل يوم.