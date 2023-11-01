مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي.. التوقيت والقنوات الناقلة

يراهن نادي الوداد الرياضي على بلوغ نهائي الدوري الإفريقي عندما يحل ضيف على الترجي التونسي، برسم إياب نصف نهائي المسابقة التي استحدث الاتحاد الإفريقي “الكاف” نسختها الأولى هذا الموسم.

وكان زملاء يحيى جبران قد حسموا مباراة الذهاب لنصف النهائي بالفوز بهدف دون رد، سجله اللاعب هشام بوسفيان في الدقيقة 58، وهو ما يرجح كفة الفريق الأحمر والذي يكفيه التعادل بأي نتيجة، أو الفوز فيما أصبح الترجي مطالبا بالفوز بفارق أكثر من هدف واحد لبلوغ النهائي.

وستتمكن الجماهير العربية والإفريقية من متابعة القمة العربية المرتقبة بين الترجي التونسي والوداد الرياضي، في تكرار لسيناريو نهائي رادس الشهير، حيث ستنقل المباراة بشكل مجاني عبر قناة “الرياضية” المغربية وقناة“ أبوظبي 1 الرياضية”، وقناة“ بي إن سبورت ”القطرية المفتوحة 1، وقناة“ أون تايم ”المصرية.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب رادس المعروف ب “حمادي العقربي”.

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