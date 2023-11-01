البيضاء.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل “كراج” + فيديو
هبة بريس - البيضاء
عثرت مصالح السلطات المحلية، بمدينة الدار البيضاء، على جثة شخص متحللة داخل مرأب مخصص للكراء.
وحسب شهود عيان، فقد أبلغت ساكنة حي جوادي بالبيضاء، المصالح المعنية، بوجود رائحة كريهة منبعثة من المرأب المذكور، قبل العثور على جثة شخص كان يكتريه.
وأضاف ذات الشهود، أن مصالح السلطات المحلية، حلت بعين المكان، حيث تم نقل جثة المعني بالأمر إلى مستودع الأموات، كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل وملابسات الواقعة.
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المجموع 5 آراء
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11 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
الموت واحدة والأسباب متعددة ..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
التشريح الطبي هو الذي يقول أسباب الوفاة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
تصفية الحسابات سبب من أسباب هذا الموت ..
اللهم احفظ الشرطة على عملها الجبار..
خلافات بسيطة تتطور إلى المشاداة بالألسن ثم الى القتل ..
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اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
اللهم احفظنا من الأيادي الغادرة يارب العالمين..