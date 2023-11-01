إسرائيل تعلن تصفية أحد أكبر قادة حماس في جباليا بغزة

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء تصفية أحد أكبر قادة حركة حماس الميدانيين في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت “تصفية أحد أكبر قادة حماس الميدانيين بعد أن اختبأ بين المدنيين وبعد أن انهارت بنى تحتية تحت الأرض أسفل تلك المباني”.

وأضاف: “طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع، بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام قضت قبل قليل على إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لحماس”.

وتتهم إسرائيل البياري بأنه “أحد العناصر التي قادت إرسال عناصر النخبة في الهجمة الإرهابية الدموية في السابع من أكتوبر. وقد أصيب خلال الهجمة كذلك العديد من مخربي حماس”، بحسب أدرعي.

وتابع المتحدث: “البياري كان مسؤولاً عن توجيه إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل على مدار عشرين عامًا والترويج للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا”.

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