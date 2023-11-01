إسرائيل تعلن تصفية أحد أكبر قادة حماس في جباليا بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء تصفية أحد أكبر قادة حركة حماس الميدانيين في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت “تصفية أحد أكبر قادة حماس الميدانيين بعد أن اختبأ بين المدنيين وبعد أن انهارت بنى تحتية تحت الأرض أسفل تلك المباني”.
وأضاف: “طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع، بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام قضت قبل قليل على إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لحماس”.
وتتهم إسرائيل البياري بأنه “أحد العناصر التي قادت إرسال عناصر النخبة في الهجمة الإرهابية الدموية في السابع من أكتوبر. وقد أصيب خلال الهجمة كذلك العديد من مخربي حماس”، بحسب أدرعي.
وتابع المتحدث: “البياري كان مسؤولاً عن توجيه إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل على مدار عشرين عامًا والترويج للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا”.
12 تعليقات
اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها فتولاهم بحفظك ورعايتك واحفظ دماءهم وأعراضهم يامن لا تضيع عندك الودائع يارب العالمين .اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا سألت به أعطيت وإذا دعيت به اجبت وإذا استنصرت به نصرت يا سميع يا قريب يا مجيب دعوة المضطر أن تجعل فلسطين آمنة مطمئنة مستقرة يارب العالمين ..
إن وعد الله حق اللهم انصر الاسلام والمسلمين يارب العرش العظيم ..
اللهُم كُن لأهل فلسطين عوناً ونصيراً وبدّل خوفهم أمنا واحرسهم بعينك التي لا تنام..
اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة وثبت أقدامهم.
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المخلصين..
اللهم انصر المجاهدين في غزة والقدس الشريف وكن معهم وليا ونصيراً يارب العالمين..
اللهم نسألك النصرة فأنت المنتصر ونسألك الغيث فأنت المغيث ونسألك العون فأنت المعين اللهم نسألك بكل أسمائك الحسنى أن ترزق فلسطين الحماية والنصر..
أن شاءالله النصر لفلسطين اللهم نستودعك فلسطين وغزة وأهلها كبارها وصغارها ونساءها ورجالها شبابها وبناتها اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين..
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله حسيبا ..
قوله تعالى: « نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » ..هكذا وعد الله تعالى عباده ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
لعنة الله عليكم الى يوم الدين يا أحفاد القردة والخنازير
أما أهل غزة فإنهم قد فازوا فوزا عظيما شهداؤهم في الجنة وأحياؤهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة
جبناء قتلة النساء والأطفال المدنيين العزل، حتما ستدفعون الثمن بإذن العزيز الجبار.