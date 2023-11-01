طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل.
ومن المرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا فوق السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، عند الليل و الصباح، فوق السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تناثر حبات من الرمال محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.
وسيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بأقصى جنوب المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، و ما بين 17 و 23 درجة بأقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 12 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع ضئيل بكل من شمال و جنوب شرق البلاد، بينما ستنخفض قليلا بباقي الأرجاء الأخرى.
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10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
الحمد لله على هذه الأمطار الأولى التي تبشر بالخير والقادم سيكون أفضل..
انتعاش لحقينة السدود بهاته الأمطار..
قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ»..
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يآرب العالمين..