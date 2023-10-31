“إنه عار “..هكذا تحدث نائب فرنسي عن الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

هبة بريس_ وكالات

وصف النائب في البرلمان الفرنسي ديفيد جيرو هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة بأنه “مذبحة”.

وقال جيرو، النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، في تدوينة على منصة “إكس”: “وقعت مجزرة في غزة، الجيش الإسرائيلي استهدف عمداً مخيم جباليا للاجئين”.

وشدد جيرو على أن مخيم جباليا “تحوّلَ إلى رماد”، وذكر أنه “لا توجد حتى الآن عقوبات ضد إسرائيل”.

وقال النائب الفرنسي: “القوى الكبرى تراقب التطهير العرقي دون أن تتخذ أي إجراء، إنه عار”.

ومنذ 25 يوماً يشن جيش الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسبّبت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

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