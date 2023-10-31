الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على امرأة

غُرّم نجم كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف 475 ألف دولار أميركي من قبل محكمة ألمانية على خلفية مزاعم عن اعتدائه على امرأة في مايو 2020، بحسب ما أفادت به متحدثة قضائية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم محكمة برلين في بيان إن المصنف الثاني عالميًا سابقًا طعن في القرار الذي صدر في الثاني من أكتوبر و”قدم اعتراضًا”.

وأشارت المتحدثة إلى أن زفيريف “متهم بالاعتداء الجسدي على امرأة والإضرار بصحتها خلال مشاجرة” في العاصمة الألمانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفة أنه حتى صدور حكم نهائي يُعتبر زفيريف بريئًا.

وستستمع محكمة مقاطعة تيرغارتن الآن إلى “المشاركين في الإجراءات مرة أخرى”، قبل أن يُصار على الأرجح إلى تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وأشارت المتحدثة إلى أن الضحية المزعومة انضمت إلى الإجراءات بصفتها مشاركة في الدعوى.

ورفض محامو زفيريف الاتهامات في بيان، وذكروا أن المرأة التي تدعى بريندا باتيا هي الصديقة السابقة لزفيريف.

وقال المحامون إن الادعاءات التي قدمتها باتيا، “وتشكل وحدها الأساس لأمر العقوبة، تم دحضها بالفعل من خلال تقرير الطب الشرعي”.

وفي يناير الماضي، أغلقت رابطة محترفي كرة المضرب المحترفين “أيه تي بي” تحقيقا في مزاعم العنف المنزلي الموجهة ضد زفيريف من لاعبة سابقة في كرة المضرب، إثر عدم العثور على أدلة كافية.

وكانت الرابطة فتحت تحقيقاً في حق زفيريف في أكتوبر 2021 بعدما ادّعت صديقته واللاعبة السابقة أولغا شاريبوفا أنها تعرّضت للإساءة الجسدية والعاطفية.

ويُشارك زفيريف حاليًا في دورة باريس لماسترز الألف نقطة، وفاز في مواجهة الدور الأول على المجري مارتون فوتشوفيتش.

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