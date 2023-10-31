نرجس الحلاق : أطفالنا لي كيضيعوا فحقهم فالتعليم عارهم على من؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية نرجس الحلاق على سلسلة الاضرابات التي خاضها رجال و نساء التعليم في عدد من مدن المملكة، كنوع من الاحتجاج على النظام الأساسي الجديد.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة جاءت :”كلنا مع أطفال فلسطين اللي كل نهار و التضامن معهم لا يمكن ان يغير لا إتجاه الصواريخ ولا فعاليتها، اللهم بردا وسلاما يا رب، ولكن ما نساوش أطفال المغرب ولاد الشعب أكثر حاجة ضراني فهاد الفترة هي تلامذة التعليم العمومي الأغلبية ما مسوقش ليهم، حشومة بزاف هاد التهاون فحقهم مساكن هاد الأطفال اللي قرايتهم و مستقبلهم ولاو لعبة كبيرة، هادو على الأقل اذا هضر كلشي على حقهم ممكن تتبدل شي حاجة، ماشي كلشي قادر يقري وليداتو فالتعليم الخصوصي، هادو مساكن اللي كيضيعو فحقهم فالتعليم عارهم علامن؟”.

وأضافت قائلة :”خصكم تعرفو انك تضيع فقرايتك حتى هو موت من نوع أخر، وأنك تكون لعبة والورقة الأضعف بين المعلم و وزارة التعليم حتا هو موت، وأنك تكون أم ولا أب كتسنى ولادك يقراو ويخدمو ويهزو راسهم ويبنيو مستقبل زوين حسن من مستقبلك، حتى هو عجز كبير خصوصا أن أغلب الناس اللي كيقريو ولادهم فالتعليم العمومي رما كيديروهاش بدافع المبدأ ر غير الفلوس اللي ما كاينينش أما راه كلشي يقري ولادو فالخصوصي قبح الله الفقر وقلة الحيلة”.

واصلت قائلة:”كنهضر حيت فاهمة مزيان المطالب ديال التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس ومتبعة مزيان الأحداث، وكنشوف حتى الوزارة اللي تتجاهل المطالب وكل واحد من الطرفين له ما له وعليه ما عليه، هضرت على التلميذ حيت هو الخاسر الأكبر فهاد الروينة، وهو العنصر الوحيد اللي ما عندوش وسيلة يضغط بيها لا على الوزارة لا على المعلم ملحوظة: ماشي كاع النساء المشهورات فالسوشل ميديا غبيات كاينة بزاف فاهمين مزيان وما كيهضروش من فراغ والسلام عليكم”.

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