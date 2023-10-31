نرجس الحلاق : أطفالنا لي كيضيعوا فحقهم فالتعليم عارهم على من؟
علقت الفنانة المغربية نرجس الحلاق على سلسلة الاضرابات التي خاضها رجال و نساء التعليم في عدد من مدن المملكة، كنوع من الاحتجاج على النظام الأساسي الجديد.
ونشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة جاءت :”كلنا مع أطفال فلسطين اللي كل نهار و التضامن معهم لا يمكن ان يغير لا إتجاه الصواريخ ولا فعاليتها، اللهم بردا وسلاما يا رب، ولكن ما نساوش أطفال المغرب ولاد الشعب أكثر حاجة ضراني فهاد الفترة هي تلامذة التعليم العمومي الأغلبية ما مسوقش ليهم، حشومة بزاف هاد التهاون فحقهم مساكن هاد الأطفال اللي قرايتهم و مستقبلهم ولاو لعبة كبيرة، هادو على الأقل اذا هضر كلشي على حقهم ممكن تتبدل شي حاجة، ماشي كلشي قادر يقري وليداتو فالتعليم الخصوصي، هادو مساكن اللي كيضيعو فحقهم فالتعليم عارهم علامن؟”.
وأضافت قائلة :”خصكم تعرفو انك تضيع فقرايتك حتى هو موت من نوع أخر، وأنك تكون لعبة والورقة الأضعف بين المعلم و وزارة التعليم حتا هو موت، وأنك تكون أم ولا أب كتسنى ولادك يقراو ويخدمو ويهزو راسهم ويبنيو مستقبل زوين حسن من مستقبلك، حتى هو عجز كبير خصوصا أن أغلب الناس اللي كيقريو ولادهم فالتعليم العمومي رما كيديروهاش بدافع المبدأ ر غير الفلوس اللي ما كاينينش أما راه كلشي يقري ولادو فالخصوصي قبح الله الفقر وقلة الحيلة”.
واصلت قائلة:”كنهضر حيت فاهمة مزيان المطالب ديال التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس ومتبعة مزيان الأحداث، وكنشوف حتى الوزارة اللي تتجاهل المطالب وكل واحد من الطرفين له ما له وعليه ما عليه، هضرت على التلميذ حيت هو الخاسر الأكبر فهاد الروينة، وهو العنصر الوحيد اللي ما عندوش وسيلة يضغط بيها لا على الوزارة لا على المعلم ملحوظة: ماشي كاع النساء المشهورات فالسوشل ميديا غبيات كاينة بزاف فاهمين مزيان وما كيهضروش من فراغ والسلام عليكم”.
15 تعليقات
و شوف دابا شكون ولا تيناقش فالتعليم و الحق و الواجب و المظلومية ، خسارة لمترشحتيش لوزارة التربية الوطنبة.
كيف تماثلين بين أطفال غزة وأطفال المغرب الذين لا يلجون المدارس لفترة مؤقتة لأسباب ستزول بتحقيق الإتفاق بين طرفي النزاع.
تحشرين أنفك في موضوع يفوق قدراتك العقلية.
هزلت.
عادهم علا والديهم لي ساكتين، ميخرجوش ضد هاذ الاساتذة لي كل عام يدوزوه غير اضرابات،خاصه غ الزيادة،مايقنعوس،قال :كاد المعلم ان يكون رسولا،و كان المعلم ان يكون غولا،والله إلى فلوس الاساتذة إلى حرام،3اشهر في الصيف راحة و يزيدو اضرابات،الأولياء مقهورين باثمنة الكتب ،التلاميذ ماتعلمو والو،اللهم ياخذ الحق فهاد الاساتذة
قال رسول الله صلى عليه وسلم. كلكم راع،وكلكم مسؤول عن رعيته”. كل واحد مسؤول عن رعيته،من الحاكم الى الآباء. فالطبيب مسؤول عن المريض،والوزير مسؤول عن الموظف والمعلم والمدرس مسؤول عن طلابه وتلامذته في تعليمهم وتدريسهم وتربيتهم، الى غير ذلك.فكل واحد اسندت له مسؤولية على رعيته، يجب عليه ان يديرها ويتحملها بكل اخلاص لله، وإلا فياحسب امام الله تعالى. وهذه المسؤولية خطيرة جدا ،ومع الأسف يجهلها الكثير من الرعاة الا من يخاف الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
يقراو حتى يسخفو وفي الآخر ياكلو لعصا أمام البرلمان
أستغرب حقيقة،كل واحد ولا قلبو على تلاميذ المغرب كأن أساتذة المغرب هم الوحيدين في العالم لي تايديرو الإضراب وتا يضيعو حق التلميذ. المسؤول الوحيد هي الحكومة لي بغات ضيع حق التلاميذ، كون رئيس الحكومة بغا يوقف الاضراب كن خذا القرار يوم الاثنين ما شي حتى الاسبوع عاد كاين اجتماع مع النقابات.
Comme si madame a des enfants qui sont scolarisés dans le public
هكذا تساهمون في تهميش المدرسة العمومية التي أعدت أجيال في عدة مناصب و اليوم يتم نسيانها هذا
عيب وعار وخزي لمن ليست له غيرة و
على حل هذه المعضلة حسبي الله ونعم الوكيل في من يساهم في تهميش المدرسة وضحية بالخصوص هم تلاميذ
ومني مدكتيش القانون الاساسي راه فعلا مفاهما غير القشور او اكدتي صحة الملاحظة اللي قلتي الحاصول الله ادير شي تاويل.
عارهم على …. الحكام
الديها فراسك . كاد المعلم أن يكون رسولا . ولا نهضة للتعليم إلا بإعادة الاعتبار للمدرس . هذا هو الموجود في الدول الناجحة في تعليمها
قراية القانون و غادي يبان ليك العار على من…. بطبيعة الحال الا فهمتي و قريتي.
سيدتي،الكرة في مرمى الحكومة، الإضراب حق للدفاع عن الحقوق المهضومة وتملص الحكومة مما اتفق عليه. الأستاذ يطلب أولا مراجعة القانون الأساسي المجحف.كيف لأستاذ أن يعمل داخل القسم وخارجه والحضور أيام العطل للتكوين؟ كيف له أن يعمل أكثر من 40ساعة أسبوعية؟ القانون الأساسي لايحمل في طياته إلا الزحر والتوبيخ. أما الزيادة في الأجور فهي حق تتغافل الحكومة، تحت ذريعة العدد الكبير لنساء ورجال التعليم. في حين تتم الزيادة في رواتب باقي القطاعات. اليوم أكره وظيفة التعليم ونصحت أبنائي بجنبها. في بداية مساري، كنت سعيدا وراضيا عن عملي كمدرس رغم المشاق.لم أبخل، كباقي الزملاء، بالحضور للمؤسسة أيام الأحد لدعم التلاميذ. كلمة “أستاذ”أصبحت قدحا، فالجميع ينادونك بها وكأن هاته المهنة أصبحت ذميمة. الحكومة ساهمت لتقزيم دور التعليم. اليوم نرى بعض أشباه الصحفيين والفنانين و المثقفين يتكالبون على هاته المهنة.من صنعهم ومن يصنع أجيال الغد؟ المجتمع لن تقوم له قائمة إلا بالرقي بالتعليم. جل أبناء الأساتذة في التعليم العمومي،و لايرض لأبنائه أو أبناء غيره بهدر الزمن المدرسي إلا أنه مضطرلأن حقوقه هضمت. كان بالأحرى الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب اتفق عليها منذ سنوات. تحية لمن يشاطر هاته الفئة همومهم ومتفهم وضعهم.
التعليم العمومي
رغم توجيه السهام للتعليم العمومي فلا يزال ينتج الكفاءات
التعليم الخصوصي فرضته التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي ، ومنها على الخصوص :
– خروج المرأة إلى العمل خارج البيت (فجل المغربيات اليوم يتقلدن مختلف الوظائف …)
– الأسرة النووية المكونة من الزوجين والأبناء فقط
– توفي التعليم الخصوصي لخدمات تلائم ماسبق ذكره ( كالنقل، والاحتفاظ بالمتعلمين والمتعلمات لحين رجوع أولياء الأمور من العمل…)
المعلم كان بامكانه الدفاع عن مطالبه دون التضحية باولاد الشعب
لايجب ان يمارس الابتزاز بالاضرابات الامحدودة واللامفهومة رفقا باطفال الشعب