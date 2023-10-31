بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.
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2 تعليقات
متى يأتي دورنا.عار علينا هذا التطبيع.اوصلو صوتنا اوقفوا التطبيع مع هذا العدو.
مادا تنتظر يا مغرب ، اقطع العلاقات مع بني صهيون