والدة الشهيد حمزة : ” ولدي مرضي وشاهدت جثته ملقاة بسطح منزل خالته”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول خروج إعلامي لوالدة الشهيد حمزة، الذي تم إغتياله من طرف عصابة البوليساريو الإرهابية، ليلة السبت – الأحد، بمنزل خالته بمدينة السمارة، بعد إصابته بقذيفة، شددت على معاقبة المجرمين، مشيرة أن ليلة الهجوم كانت بمعية أختها التي دخلت المطبخ لطهي وجبة عشاء، فرحا بزيارة الشهيد ” حمزة ” الذي كان في زيارتها بعد مدة من غيابه بالديار الفرنسية حيت كان يقيم رفقة أحد إخوته، بعد أن حل بالمغرب لزيارة والديه وعائلته في عطلته السنوية المحددة في ثلاث أسابيع، كان الاسبوع الاخير نهاية مأساوية للعائلة ولكل المغاربة اللذين تتبعوا عبر وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مقتله من طرف هجوم بالقذائق تبنته جبهة البوليساريو الإرهابية .

وقالت والدة الشهيد ” حمزة ” لمكروفون جريدة ” هبة بريس” أن إبنها ” حمزة ” طلب منها زيارة خالته المقيمة بمدينة السمارة، وبعد خروجهم من مقر سكناهم بمنطقة سيدي يحي الغرب اقليم سيدي سليمان، الجمعة الماضي، وبعد وصولهم مساء السبت – الاحد الى مدينة السمارة، بعد عناق جمع الشهيد مع خالته وخلال دقائق، صعد الى سطح المنزل لإجراء مكالمة، عشرة دقائق، سقطت قذيفة على سطح المنزل، وأصابت الشهيد ” حمزة”.

وتحكي والدته للجريدة، انها بعد سقوط القذيفة، على سطح المنزل، توغلت فجرت الاسقف، وأصابت شرطي بجروح خطيرة ، كان يقطن في الطابق الثاني من المنزل نفسه، وحينها كانت الام تتسائل عن مصير ولدها، ناسية إصابتها بجروح، فكانت النظرة الأخيرة لفلدة كبدها، دراعه متديلة في الحفرة التي احدثها القذيفة، بعد أن تيقنت أن إبنها قد فارق الحياة.

” ولدي قتله المجرمون وهو مرضي والديه ومحبوب من جميع أصدقاءه” ورسالتي هي : ” الله ياخد الحق في المجرمين واريد أن معاقبتهم” .

ووجهت والدة الشهيد ” حمزة” الى الملك محمد السادس على عنايته بعائلة الفقيد، كما شكرت كل المغاربة على مواساتهم في فقدان الشهيد ” حمزة” .

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