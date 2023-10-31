أزيد من مليون ونصف مسافر عبروا مطار أكادير في 2023

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار أكادير المسيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه مليون و670 ألف و765 مسافرا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في حركة النقل الجوي للمسافرين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 (مليون و506 ألف و94 مسافرا)، وبنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2022 (مليون و200 ألف و308 مسافر).

وبهذا الأداء، احتل مطار أكادير المسيرة، المرتبة الثالثة وطنيا خلف مطار مراكش المنارة (ثانيا) ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء (أولا).

وعلى المستوى الوطني، سجلت المطارات المغربية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا جديدا باستقبال 19 مليونا و413 ألفا و904 مسافرين، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وبنسبة 35 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ومن جهة أخرى، تميزت التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أيضا بتسيير عدة خطوط جوية جديدة بعدد من المطارات ومنها مراكش- لكسمبورغ، ووجدة – مونبولييه، وفاس – ويز، وطنجة – مايوركا، والصويرة – مدريد، وكلميم – لانزروتي.

وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية والتوقعات المتعلقة بالثلاثة أشهر المتبقية من سنة 2023 (أكتوبر، نونبر، دجنبر)، يرتقب أن تسجل مطارات المغرب رقما قياسيا سنويا جديدا بتحطيمها للرقم القياسي المسجل خلال سنة 2019 (25 مليون مسافر).

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