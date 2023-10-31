المنتخب المغربي النسوي يتأهل إلى الدور الثالث في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب المغربي النسوي يتأهل إلى الدور الثالث في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

2023-10-31 / 21:07
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فاز المنتخب المغربي النسوي على نظيره الناميبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور الثاني من تصفيات أولمبياد “باريس 2024”.

افتتحت إيمان سعود التسجيل للبؤات الأطلس في الدقيقة 76، وأضافت غزلان شباك الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى الدور الموالي بعدما كان قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وستلتقي لبؤات الأطلس في الدور الثالث من التصفيات مع المنتخب التونسي.

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