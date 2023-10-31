وفاة طفلين فرنسيين شمال غزة

هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مقتل طفلين فرنسيين في شمال غزة، وذلك عقب المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف مبنى سكني قرب المستشفى الإندونيسي في جباليا شمال القطاع وأسفرت عن استشهاد 400 فلسطيني بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد قالت، إن “قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال، بعد أن لقي أكثر من 3500 طفل حتفهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة”.

وجددت الخارجية الفرنسية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، الدعوة لهدنة إنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل جيش اسرائيل منذ 25 يوما، وأسفر بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 8525 فلسطينيا، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة

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