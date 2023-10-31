“حماس” تنفي وصول إسرائيل لأي أسير لديها

هبة بريس _ متابعة

نفت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أن تكون إسرائيل “وصلت إلى أي أسير” من مواطنيها لدى الكتائب في غزة.

وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة في كلمة مصورة “راقبنا رواية العدو عن تحرير إحدى أسيراته بغزة في ظل العدوان، ونحن ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام”.

وأوضح أن “هذه الرواية إن صحت فإن هذا الحدث يكون قد تم مع جهات منفردة بين أيديها أسرى للعدو، وقلنا من قبل أن هناك عددا من الأسرى والمحتجزين موجودون لدى أفراد من أبناء شعبنا”.

وهناك ما يزيد على 239 إسرائيليا أسرتهم حماس إثر هجوم نفذته في منطقة “غلاف غزة” في 7 أكتوبر، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

وبجانب “كتائب القسام”، تحتفظ “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعدد غير معروف من “أسرى إسرائيليين” في غزة، بعد العملية العسكرية في 7 أكتوبر .

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