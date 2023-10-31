الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره في تونس

هبة بريس _ رياضة

راسل الوداد الرياضي اللجنة المنظمة للدوري الأفريقي من أجل الدفاع وتأمين جماهيره التي سافرت إلى تونس لمساندة الفريق في مباراته ضد الترجي، ضمن إياب نصف نهائي “السوبر ليغ” الأفريقي.

ودعا الفريق المغربي مسؤولي “كاف” للحفاظ على سلامة مشجعيه الذين سافروا إلى تونس في رحلات مختلفة لمساندة الفريق في مباراته ضد الترجي.

وتابع النادي في مراسلته: “خطابات التهديد ضد جماهير نادي الوداد تم تناقلها بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي، بل ونتوفر على فيديوهات توثق ملاحقة من وصلوا منهم إلى تونس فور خروجهم من المطار”.

يشار إلى أن الوداد الرياضي سيحل ضيفا على الترجي التونسي، غدا الأربعاء بداية من الرابعة عصرا بملعب رادس، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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