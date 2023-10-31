الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج (فيديو)

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الأغنية الرسمية لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وقال “كاف” إن الأغنية الرسمية تحمل إسم “أكوابا”، وتعني الترحيب باللهجة الإيفوارية المحلية.

“أكوابا”.. أغنية إفريقيا للعالم! 🌍❤️#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/0HClwCTviB

— CAF – عربي (@caf_online_AR) October 30, 2023

تجدر الإشارة إلى أن ساحل العاج ستحتضن النسخة القادمة من كأس أمم افريقيا بين 14 يناير و11 فبراير القادمين.

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