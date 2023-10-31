وزيرة الداخلية الألمانية ..المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح المشتركة

2023-10-31 / 20:25
0
هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح والتحديات المشتركة التي تستلزم تعاونا أكثر متانة وعمقا.

وشددت فيزر، في لقاء صحفي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية تضافر الجهود والعمل معا من أجل تعزيز أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضحت أن البلدين يتقاسمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ذات الصلة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والإرهاب، بالإضافة إلى تحديات مماثلة.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى قضية الهجرة، بالنظر إلى أن ألمانيا والمغرب يعتبران ليس فقط بلدي استقبال، وإنما أيضا بلدي عبور، مسجلة أن التعاون في هذا المجال سيسفر، بلا أدنى شك، عن “نتائج إيجابية للغاية ومثمرة” لفائدة البلدين.

وأبرزت، في هذا الإطار، أن ألمانيا تتطلع إلى بلورة اتفاق ثنائي مع المملكة يهم مسألة الهجرة، لتعميق التعاون بشكل أكبر بين البلدين في هذا المجال.

كما عبرت السيدة فيزر عن ارتياحها للتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن والهجرة، والذي توج أشغال الاجتماع بين الوزيرة الألمانية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

2023-10-31 / 19:59
Photo of الصحراء المغربية : الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية : الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 19:11
Photo of الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 18:43
Photo of القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار مكاسب الرباط

القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار…

2023-10-31 / 18:15
Photo of الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة أداء الأميرة ليونور للقسم الدستوري

الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة أداء الأميرة ليونور للقسم…

2023-10-31 / 15:03
Photo of انفجارات السمارة.. هلال يلمح إلى تورط “البوليساريو” ويتوعد بـ”الرد”

انفجارات السمارة.. هلال يلمح إلى تورط “البوليساريو” ويتوعد بـ”الرد”

2023-10-31 / 12:23
Photo of هلال: قرار مجلس الأمن وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم

هلال: قرار مجلس الأمن وقع على الشهادة الـ28 لوفاة…

2023-10-31 / 09:48
Photo of انفجارات السمارة.. رابطة حقوقية تطالب بتصنيف البوليساريو كـ”منظمة إ.رهابية”

انفجارات السمارة.. رابطة حقوقية تطالب بتصنيف البوليساريو كـ”منظمة إ.رهابية”

2023-10-31 / 09:20
Photo of الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

2023-10-30 / 22:31
Photo of فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي…

2023-10-30 / 22:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق