رسميا.. إنفانتينو يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية

رسميا.. إنفانتينو يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية

2023-10-31 / 20:05
1

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية”.

وأضاف: “من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)”.

وأكمل: “مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034”.

وجاء هذا بعدما أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم، عدم نيته للتقدم بطلب الترشح لتنظيم كأس العالم 2034، والاكتفاء بخوض المنافسة على تنظيم كأس العالم للأندية 2029.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي.. التوقيت والقنوات الناقلة

مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي.. التوقيت والقنوات الناقلة

2023-11-01 / 11:29
Photo of الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على امرأة

الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على امرأة

2023-10-31 / 22:40
Photo of تصفيات “الأولمبياد”.. “لبؤات الأطلس” يتأهلن إلى الدور الثالث

تصفيات “الأولمبياد”.. “لبؤات الأطلس” يتأهلن إلى الدور الثالث

2023-10-31 / 21:07
Photo of الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره في تونس

الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره…

2023-10-31 / 20:45
Photo of رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

2023-10-31 / 20:35
Photo of الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج (فيديو)

الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل…

2023-10-31 / 20:16
Photo of الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة

الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي…

2023-10-31 / 18:39
Photo of رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

2023-10-31 / 18:17
Photo of حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية

حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي…

2023-10-31 / 17:48
Photo of تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

2023-10-31 / 17:18

تعليق واحد

  1. ارض الحرمين أصبحت مكان للترفيه.
    مهرجان الرياض على جتت اخواننا في فلسطين .
    العجم فيهم خير اما العرب فباعوا اوطانهم و دينهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق