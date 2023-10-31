علماء المسلمين : ترك غزة للإبادة والتدمير خيانة لله ومن أكبر الكبائر
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الثلاثاء، الجيوش العربية والإسلامية إلى التدخل “بشكل عاجل” لإنقاذ سكان قطاع غزة من “الإبادة الجماعية” في ظل حرب إسرائيلية متواصلة منذ 25 يوما خلَّفت آلاف الشهداء وأكثر من 21 ألف جريح.
وتحت عنوان “فتوى بشأن واجب الحكومات الإسلامية تجاه الغزو الصهيوني على غزة”، قالت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد، في بيان، إنه “يتعين شرعا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل”.
وأكد أن هذا التحرك المأمول سيكون “التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب”.
الاتحاد تابع أنه “يتعين شرعا واجب التدخل العسكري والإمداد بالمعدات والخبرات العسكرية وفقا لما يلي: أولا على الداخل الفلسطيني على مستوى السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل المقاومة في الضفة و(أراضي) 48 (داخل إسرائيل)”، وفقا للبيان.
وكذلك على “دول الطوق الأربع بدءا من بمصر ثم الأردن وسوريا ولبنان، وعلى كافة الدول العربية والإسلامية، بالتنسيق مع الداخل الفلسطيني ودول الطوق الأربع”، وفقا للبيان.
وأوضح الاتحاد أن هذا التدخل سيكون “ضمن تحالف عاجل يتجاوز حالة التردد والضعف التي استمرت لعقود، والتي أدت إلى إمعان المحتل في جرائمه غير المحصورة، والتي أصبحت تنذر بمحرقة عامة وشاملة وانهيار شامل للمنطقة”.
وحث النخب والهيئات بأنواعها على “التحرك العاجل للقيام بواجبها؛ من الضغط على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية والمؤسسات السياسية التشريعية والبرلمانية والقضائية للتدخل العاجل والتحرك السريع، وعلى أن تتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية والدستورية والاستراتيجية”.
وشدد على أن “الدعم الغربي الشامل (لإسرائيل) عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا، يحتم على الدول العربية والإسلامية المعاملة بالمثل عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا، لتحقيق التوازن الدولي”.
ومستنكرا، قال الاتحاد إنه “لا يُعقل أن تظل الجيوش الرسمية، التي بلغ عددها أربعة ملايين والتي ينفق عليها سنويا 170 مليار دولار، حبيسة ثكناتها وأن تصدأ أسلحتها وتنهار منظوماتها، والأمة تنهار”.
وشدد على أن “الجهاد والإمداد في فلسطين واجب شرعي ومسؤولية إسلامية ومسيحية وإنسانية، ويحرم شرعا السكوت عن العدوان وعدم صده ورده بتحرك الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية الأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى”.
الاتحاد ختم بيانه بالتشديد على أن “ترك غزة والأقصى والقدس وفلسطين للإبادة والتدمير خيانة لله ورسوله والمؤمنين، ومن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله تعالى”.
15 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
هذا لاريب فيه من كبائر الذنوب
اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة
كما قال أبو عبيدة ان لا ننتظر ان تأتوا بدببتكم وجيوشكم لا سمح الله يقصف ولا يبالي
الجيوش العربية موجهة للشعب العربية من اجل حماية حكام العرب الطغاة.
حكام العرب الصهاينة أشد فتكا بالشعوب العربية من إسرائيل.
على الشعوب العربية تحرير بلدانها قبل التفكير بتحرير فلسطين.
ان كنتم تحترمون حرية التعبير، فانشرو هاذا الرأي.
الذي لم أفهمه هو لماذا لم يرسل العرب مساعدات واسعافات إلى غزة بداية من بلادي المسلمة المغرب
حتي لو ارسلت المساعدات إسرائيل تتماطل في إدخالها بذريعة التفتيش
اللهم اذل من اذلنا.واكسر شوكة الطغاة الظالمين انك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اشهد على كل مسلم عربي تخاذل عن نصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
لا حياة لمن تنادي .اللهم أرسل جنودا من عندك تدمر الصهاينة الغاصلبن
الشعوب العربية والمسلمة عامة تتبرأ من حكام اختاروا القصور والكراسي وملاذ الدنيا. الدكتاتورية والاصغاء للدول الغربية هما الذان جعلانا نعيش في ذل لا مثيل له. حكام العار سيحاسبهم الله والتاريخ. اين وجوهكم يا بسطاء? اين كرامتكم? بعتم كل شيء. ان الله يمهل ولا يهمل.تبا لكم. لن يبقى لنا الا ان نقول بصوت عال. اللهم ان هذا لمنكر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
Iwa siro ntoma ya olamaa hariroha m3a yaom24 walahi 3yina min fatawikom
اذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فهمناها تدميرا …الله عز وجل لا يدمر قرية الا اذا فسق مترفوها فحماس اغدق عليها العرب والعجم والفرس بالاموال ولو كانوا يحاربون لاعلاء كلمة الله لنصرهم لكن قتلوا إخوانهم في حركة حماس وأعدموا 36 ضابطا فلسطيني يقولون لا الاه الا الله واشعلوا حربا دون حماية مواطنيهم تركوهم لليهود يذبحونهم ودخلوا جحورهم ينتظرون المساعدات والاعانات واعمارهم غزة ليغتنوا .كثير من الناس يظنون ان كلمة حماس فلسطين من أركان الإسلام الخمسة .ليس هناك فقراء في غزة كلهم يلبسون احسن الماركات العالمية شوارعهم تشبه شوارع الدول المتقدمة افرشتهم كلها من ارفع ماركات السويد ikea والطامة العظمى هو أنهم يتكلمون بالسوء عن العرب رغم كل الاموال التي تعطى لهم ..اتحدى اي مغربي ان يقنع فلسطسنيا من غزة ان يقول الصحراء مغربية .نعم انها الحقيقة لكن عواطفنا تطغى على قول الحقيقة .هل ارسل الفلسطينيون تضامنا شفويا مع سكان الحوز …أبدا أما فيما يخص الترفيه فقد ساندوا الفريق الوطني .
والله لن نسامح كل الحكام الخونة الخانعين الخائفين علي سلطتهم وكراسيهم يخافون من أمريكا ولا يخافون الله عز وجل. والله لن نسامحكم. بعد غزة والله سوف يكون الدول عليكم مخطط الصهاينة معروف انتظرو دوركم
هذا اختبار لمدى حرص حكام المسلمين على حياة وسلامة وأمن شعورهم. أظن أنه امتحان جد صعب وسيكون له ما بعده.