أكادير : لفتيت يشرف على مراسيم تنصيب الوالي سعيد أمزازي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، بعد زوال يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بمقر ولاية أكادير ، على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لجهة سوس ماسة وعاملا لأكادير إداوتنان السيد سعيد أمزازي.

حفل تنصيب الوالي الجديد عرف حضور عدة شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني لجهة سوس ماسة وممثلي وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة قال عبد الوافي الفتيت ان السيد الوالي الجديد سعيد أمزازي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والاخلاص والتفاني في الإضطلاع بالمسؤولية المنوطة به.

وأكد لفتيت على حجم الرهانات التنموية وانتظارات الساكنة وجعل الجهة قطب اقتصادي وتنموي مهم وفق إستراتيجية جلالة الملك محمد السادس ولهذا وجب على السيد الوالي الجديد تنزيل جميع البرامج التنموية الخاصة بجهة سوس ماسة والتعرف بدقة على الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة من خلال اعداد برامج جديدة يمكن اعتمادها خلال المراحل القادمة.

كما دعا لفتيت ،الوالي الجديد أن يقف بشكل مستمر على سير مختلف الاشعال والاوراش المفتوحة، التي تعرفها الجهة والحرص على تجاوز كل العراقيل الإدارية والتقنية التي تعترض بعض المشاريع بتنسيق مع باقي القطاعات الإدارية المختصة، وان يلعب كذالك دور المحرك والمحفز والمواكب للتنمية من خلال التفاعل مع جميع المصالح الخارجية للدولة والقطاعيين العام والخاص.

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