رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا)، اليوم الثلاثاء، إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.
وكان )فيفا) قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.
وقالت أستراليا، يوم الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.
ومنح )فيفا) حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.
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5 تعليقات
أستراليا
الحمدلله ستكون نسخة إستنائية
كأس العالم في البلاد العربية له طعم خاص
ستكون نسخة تاريخية
ان شاءالله جميل أن تكون ثلاث نسخ من بلاد عربية مختلفة