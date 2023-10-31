رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

2023-10-31 / 18:17
5

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا)، اليوم الثلاثاء، إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان ‭)‬فيفا) قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.

وقالت أستراليا، يوم الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

ومنح ‭)‬فيفا) حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة

الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي…

2023-10-31 / 18:39
Photo of حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية

حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي…

2023-10-31 / 17:48
Photo of تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

2023-10-31 / 17:18
Photo of بردة فعل غريبة.. رونالدو يتفاعل مع تتويج ميسي بالكرة الذهبية

بردة فعل غريبة.. رونالدو يتفاعل مع تتويج ميسي بالكرة…

2023-10-31 / 16:16
Photo of مدرب صن داونز: “نادي الأهلي يشتكي من كل شيء”

مدرب صن داونز: “نادي الأهلي يشتكي من كل شيء”

2023-10-31 / 16:07
Photo of منير المحمدي يرتكب خطأً فادحاً في كأس ملك السعودية (فيديو)

منير المحمدي يرتكب خطأً فادحاً في كأس ملك السعودية…

2023-10-31 / 15:04
Photo of دراجات : دورة تكوينية بالمحمدية للمدربين يؤطرها خبير من الاتحاد الدولي

دراجات : دورة تكوينية بالمحمدية للمدربين يؤطرها خبير من…

2023-10-31 / 11:40
Photo of بعد انسحاب أستراليا.. حظوظ السعودية في استضافة “مونديال 2034” تتعزز

بعد انسحاب أستراليا.. حظوظ السعودية في استضافة “مونديال 2034”…

2023-10-31 / 11:25
Photo of رسميا.. أستراليا لن تنافس السعودية على استضافة مونديال 2034

رسميا.. أستراليا لن تنافس السعودية على استضافة مونديال 2034

2023-10-31 / 10:32
Photo of ميسي: هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية مستقبلا

ميسي: هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية مستقبلا

2023-10-31 / 09:53

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق