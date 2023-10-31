رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا)، اليوم الثلاثاء، إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان ‭)‬فيفا) قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.

وقالت أستراليا، يوم الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

ومنح ‭)‬فيفا) حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.

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