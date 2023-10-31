رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

رسميا.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

2023-10-31 / 18:17
6

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا)، اليوم الثلاثاء، إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان ‭)‬فيفا) قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.

وقالت أستراليا، يوم الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

ومنح ‭)‬فيفا) حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي النسوي يتأهل إلى الدور الثالث في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب المغربي النسوي يتأهل إلى الدور الثالث في تصفيات…

2023-10-31 / 21:07
Photo of الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره في تونس

الوداد الرياضي يراسل منظمي “الدوري الأفريقي” للدفاع عن جماهيره…

2023-10-31 / 20:45
Photo of رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

رسميا.. مراكش تحتضن حفل جوائز “كاف” في هذا التاريخ

2023-10-31 / 20:35
Photo of الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج (فيديو)

الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 بساحل…

2023-10-31 / 20:16
Photo of رسميا.. إنفانتينو يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية

رسميا.. إنفانتينو يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية

2023-10-31 / 20:05
Photo of الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة

الدوري الأفريقي.. موعد قمة الترجي التونسي ضد الوداد الرياضي…

2023-10-31 / 18:39
Photo of حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية

حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي…

2023-10-31 / 17:48
Photo of تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

تراجع القيمة التسويقية لإلياس شاعر

2023-10-31 / 17:18
Photo of بردة فعل غريبة.. رونالدو يتفاعل مع تتويج ميسي بالكرة الذهبية

بردة فعل غريبة.. رونالدو يتفاعل مع تتويج ميسي بالكرة…

2023-10-31 / 16:16
Photo of مدرب صن داونز: “نادي الأهلي يشتكي من كل شيء”

مدرب صن داونز: “نادي الأهلي يشتكي من كل شيء”

2023-10-31 / 16:07

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق