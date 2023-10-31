فاتح نونبر.. صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للمتضررين من الزلزال

2023-10-31 / 17:52
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هبة بريس - الرباط

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي.

وستصرف المساعدات المالية المحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا.

جدير بالذكر أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.

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‫3 تعليقات

  1. 7نونبر صرف الدفعة الأولى 1 7نونبر صرف الدفعة الثانية كلشي جع مقلوب الله يحفض واخلاص

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