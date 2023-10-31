فاتح نونبر.. صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال
هبة بريس - الرباط
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي.
وستصرف المساعدات المالية المحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
جدير بالذكر أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.
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3 تعليقات
7نونبر صرف الدفعة الأولى 1 7نونبر صرف الدفعة الثانية كلشي جع مقلوب الله يحفض واخلاص
هناك الكثيرون لم يسلموا اي دفعة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
هناك الكثيرون لم يسلموا اي دفعة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.