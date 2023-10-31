حمد الله يقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة للفوز على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية.

وتألق حمد الله في مباراة اليوم، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 5، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز يكون الإتحاد قد ضمن تأهله إلى دور الربع، في الوقت الذي رفع فيه عبد الرزاق حمد الله حصيلته الهديفية هذا الموسم إلى 8 أهداف في جميع المسابقات.

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