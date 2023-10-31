أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة

2023-10-31 / 17:26
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هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا “تجاوزت 400 شهيد وجريح” وأن كثير من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان أن ” مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا” الذي بضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.

وقالوا أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل. وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة “وفا” إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت “مربع التلولي” و”شارع الهوجا” في مخيم جباليا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

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