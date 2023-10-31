الدار البيضاء وورزازات تنضمان إلى المدن المبدعة لليونسكو

هبة بريس

انضمت مدينتا الدار البيضاء وورزازات إلى شبكة المدن المبدعة لليونسكو، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، وفقا لما أعلنته المنظمة الأممية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اليونسكو، في بيان لها، أن المدينتين المغربيتين، بالإضافة إلى 53 مدينة أخرى انضمت مؤخرا إلى هذه الشبكة، تتميزان بالمكانة الممنوحة للثقافة والإبداع ضمن استراتيجياتهما التنموية، وبممارساتهما المبتكرة في التخطيط الحضري الذي يركز على الإنسان.

هكذا، أصبحت الدار البيضاء مدينة إبداعية في مجال الفنون الرقمية بفضل المبادرات المتعددة الموجودة هناك، فيما أضحت ورزازات مدينة إبداعية في فئة الأفلام.

وفي هذا السياق، نقل البيان عن المديرة العامة لليونسيكو، أودري أزولاي، قولها إن “شبكتنا للمدن المبدعة هي في طليعة الولوج إلى الثقافة وتعبئة الإبداع في خدمة المرونة والتنمية الحضرية”.

من جانبه، قال إريك فالت، المدير الإقليمي للمكتب المغاربي لليونسكو: “أود أن أهنئ بحرارة مدينتي الدار البيضاء وورزازات، اللتان تم تصنيفهما كمدن مبدعة لليونسكو، وسيكون بمقدورهما الآن عرض هذه العلامة الدولية بفخر”.

يذكر أن شبكة المدن المبدعة لليونسكو تأسست عام 2004 لتعزيز التعاون بين المدن في جميع أنحاء العالم، والتي حددت الإبداع كعامل استراتيجي في التنمية الحضرية المستدامة.

ومع هؤلاء الأعضاء الـ 55 الجدد، تضم الشبكة الآن 350 مدينة في أكثر من 100 دولة، وتغطي سبعة مجالات إبداعية: الصناعة التقليدية والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والتصميم، والأفلام، وفن الطبخ، والأدب، والموسيقى.

وستعمل المدن المعينة حديثا مع أعضاء الشبكة لزيادة قدرتها على مواجهة تحديات تغير المناخ، واتساع فجوة التفاوتات، والتوسع الحضري السريع، حيث من المتوقع أن يعيش 68 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول العام 2050، وفقا للمصدر ذاته.

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