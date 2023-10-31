محمد الصديقي

الصديقي: حقينة السدود الموجهة للفلاحة تبلغ 3.3 مليار متر مكعب

2023-10-31 / 16:44
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هبة بريس - الرباط

أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن معدل مقاييس الأمطار المسجلة إلى غاية يومه الاثنين 31 أكتوبر، بلغ ما يناهز 7.7 ملمتر، أي بمعدل زيادة قدرها 119% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، و15% مقارنة مع معدل الـ30 سنة الأخيرة.

وبخصوص تدبير مياه السقي، ذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، فتبلغ حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3.3 مليار متر مكعب، بنسبة ملء تمثل 24%.

وأضاف الوزير، أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا الى أن المساحة المسقية تبلغ 524 الف هكتار تضاف اليها المساحة المسقية بالري المتوسط والصغير.

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