بردة فعل غريبة.. رونالدو يتفاعل مع تتويج ميسي بالكرة الذهبية

سخر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، من تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مشواره الإحترافي.

جاء ذلك بعدما وضع كريستيانو رونالدو رموزا لوجوه تضحك بسخرية، على مقطع فيديو لقناة “آس” على “إنستجرام”، حول فوز ميسي بالكرة الذهبية.

ويظهر المذيع توماس رونسيرو في الفيديو، قائلا “مرحبًا أيها الأصدقاء.. لقد اكتمل ما عرفناه.. إنهم يمنحون ميسي الكرة الذهبية مرة أخرى.. مبروك ليو.. مبروك أيها البطل”.

ومعلوم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج، مساء أمس الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، وذلك في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

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