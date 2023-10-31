مدرب صن داونز يفضح “خبث” الأهلي المصري بتصريح مثير

خرج رولاني موكوينا، مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بتصريحات مثيرة تجاه الأهلي المصري، قبل مباراتهما المقررة غدا الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال موكوينا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”الأهلي كثير الشكوى، أنا منهدش من أنهم يشتكون من كل شيء”.

وأضاف :”قبل المباراة اشتكوا من توقيتها، وأثناء المباراة اشتكوا عدة مرات، وعادوا ليشتكوا مرة أخرى بعد المباراة من التحكيم”.

وتابع :”نحن من تعرضنا للظلم التحكيمي في مباراة الذهاب، وكان يجب علينا أن نشتكي وليس هم، والأهلي يشتكي دائما بعد كل مباراة يخسرها”.

تجدر الإشارة إلى أن ماميلودي صن داونز فاز على الأهلي المصري في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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