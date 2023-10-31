العثور على جث.ة أربعيني تحت قنطرة للسكة الحديدية بضواحي وجدة

هبة بريس - وجدة

عثر احد المواطنين صباح اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، على جثة أربعيني مرمية تحت قنطرة للسكة للحديدية بضواحي وجدة بالجماعة القروية إيسلي.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي لسرية وجدة بعين المكان، حيث تم رفع الجثة لشاب أربعيني نحو مستودع الاموات للقيام بالتشريح الطبي.

وحسب مصادرنا، ان الشاب قيد حياته، كان يقطن بأحد الأحياء الهامشية لمدينة وجدة، وان الجثة بها رضوض وكدمات على مستوى الرأس، حيث قامت مصالح الدرك الجنائي بعملية مسح لمكان الحادث في انتظار استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات.

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