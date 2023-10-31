الرباط : بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

2023-10-31 / 16:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط. وزيرة الداخلية والإدارة الترابية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، وذلك وفق بلاغ للوزارة.

في ذات الصدد، كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. قد عقد يوم أمس الاثنين بالرباط، لقاء مع وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، خصص لتدارس القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي حضره کبار مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين. شكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية في ظل المشهد المتغير لأشكال التهديدات المتعددة، وذلك انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.

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