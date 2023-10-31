بسبب سلوك أطفالهما “السيء”.. مطعم يضاعف فاتورة زوجين

2023-10-31 / 15:19
0
هبة بريس - وكالات

أضاف مطعم في جورجيا في الولايات المتحدة رسومًا إضافية على زوجين مع أطفالهما بعد تناولهم الطعام في المطعم، وقدرها 50 دولارًا بسبب السلوك السيئ المزعوم للأطفال.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انتقدت ليندسي لاندمان وزوجها كايل مطعم Toccoa River في بلو ريدج، ووضع الزوج كايل في موقع “غوغل” تقييمًا للمطعم، يقول فيه إنه “أصيب بخيبة أمل من هذه التجربة”.

وقال الزوج كايل: “خرج المالك وأخبرني أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورتي بسبب سلوك أطفالي.. أطفالي شاهدوا التابلت حتى وصل الطعام، تناولوا طعامهم وأخذتهم زوجتي إلى الخارج بينما انتظرتُ ودفعت الفاتورة”.

وكان الزوجان مع أطفالهما الثلاثة برفقة أربع عائلات أخرى، وجلس على الطاولة أحد عشر طفلًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام.

وأضافت لاندمان إنه بعد تناول الحلوى، أخذ بعض الآباء أطفالهم إلى المياه، وعندها اقترب صاحب المطعم تيم ريختر.وأخبر العائلة عن الرسوم الإضافية في القائمة، والتي هي: “رسوم إضافية على الأطفال”.

وتابعت لاندمان إنها كانت تتوقع أن الأمر مزحة، وأنه سيتم إخبارهم بأنه لن يتم زيادة أي رسوم على فاتورتهم، لكن ريختر قال إنه ستتم إضافة 50 دولارًا إلى كل فاتورة على طاولتهم.

عندما طلبت لاندمان تفسيرًا، أفادت بأن ريختر أخبرها أن صوتهم كان “عاليًا”.

وقالت إنه كان غاضبًا، لأن الأطفال كانوا “يركضون في الخارج” على الرغم من مرافقتهم من قبل الآباء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكتشاف مساحة خضراء “مخبأة” تحت الجليد بالقطب الجنوبي

اكتشاف مساحة خضراء “مخبأة” تحت الجليد بالقطب الجنوبي

2023-10-28 / 23:26
Photo of دراسة: تضاعف معدل الإصابة بالخرف بحلول عام 2040

دراسة: تضاعف معدل الإصابة بالخرف بحلول عام 2040

2023-10-28 / 15:01
Photo of دخلت المستشفى بآلام حادة في المعدة فأنجبت طفلة

دخلت المستشفى بآلام حادة في المعدة فأنجبت طفلة

2023-10-25 / 17:00
Photo of وفاة أكبر كلب في العالم عن 31 عاما

وفاة أكبر كلب في العالم عن 31 عاما

2023-10-24 / 10:15
Photo of دراسة: خطر جديد لقضاء الأطفال وقتًا أمام الشاشة

دراسة: خطر جديد لقضاء الأطفال وقتًا أمام الشاشة

2023-10-23 / 13:23
Photo of “ميتا” تعلن وسيلة جديدة لتأمين حسابات “واتساب” على نظام أندرويد

“ميتا” تعلن وسيلة جديدة لتأمين حسابات “واتساب” على نظام…

2023-10-18 / 16:26
Photo of فصل طيار كندي من عمله بسبب تضامنه بصورة مع فلسطين

فصل طيار كندي من عمله بسبب تضامنه بصورة مع…

2023-10-12 / 10:16
Photo of مزاد في العاصمة الفرنسية لبيع قبعة نابليون بونابرت

مزاد في العاصمة الفرنسية لبيع قبعة نابليون بونابرت

2023-10-08 / 18:29
Photo of بالفيديو.. سرقة غريبة على متن القطار

بالفيديو.. سرقة غريبة على متن القطار

2023-10-07 / 20:11
Photo of في مشهد صادم.. شرطي يُمسك ثعبانا عملاقا بيده

في مشهد صادم.. شرطي يُمسك ثعبانا عملاقا بيده

2023-10-07 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق