منير المحمدي يرتكب خطأً فادحاً في كأس ملك السعودية (فيديو)

منير المحمدي يرتكب خطأً فادحاً في كأس ملك السعودية (فيديو)

2023-10-31 / 15:04
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ارتكب الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة خطأ فادحا في مباراة فريقه ضد التعاون، اليوم الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية.

وحاول الحارس المغربي إبعاد كرة في الدقيقة الأولى من المباراة بيد أن سوء التركيز جعله يضع الكرة بالخطأ في مرماه.

هدددددف!⚽
هدف تعاوني مبكر.. محمدي بالخطأ في مرماه ⚽🔥

التعاون 1 × 0 الوحدة#أغلى_الكؤوس⁩#التعاون_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/qyJuEP5tlD

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023

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