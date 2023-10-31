الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة أداء الأميرة ليونور للقسم الدستوري

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة أداء كريمته الأميرة ليونور للقسم الدستوري أمام غرفتي البرلمان كولية عهد المملكة الإسبانية.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “يسرني بالغ السرور أن أتقدم إلى جلالتكم، وإلى سائر أفراد أسرتكم الملكية، بأحر التهاني وأزكى التبريكات، بمناسبة أداء كريمتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة ليونور، وهي تحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر، القسم الدستوري أمام غرفتي البرلمان كولية عهد المملكة الإسبانية”.

وأضاف العاهل المغربي “وأود بهذه المناسبة التاريخية السعيدة أن أعرب لجلالتكم، ومن خلالكم، للأميرة ليونور عن أصدق متمنياتنا لسموها بموفور الصحة والسعادة والهناء في عيد ميلادها وهي تؤدي القسم الدستوري الذي يؤهلها لأداء مهامها السامية كولية عهد المملكة الإسبانية الجارة الصديقة”.

ومضى العاهل المغربي قائلا: “كما لا يفوتني أن أجدد لكم عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين مملكتينا الجارتين من علاقات عريقة ومتميزة نحرص سويا على ترسيخها والمضي قدما في إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.

وتابع العاهل المغربي “وإذ أشاطركم مشاعر البهجة والفرح بهذا الحدث التاريخي السعيد، متمنيا لكم ولأسرتكم الملكية الجليلة دوام الصحة والسعادة والهناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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