والد الشهيد حمزة: “نشكر جلالة الملك على عنايته والمغاربة على تضامنهم”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قدم والد الشهيد حمزة الجعيفري، شهادة شكر وامتنان لجلالة للملك محمد السادس على عنايته بأسرة الشهيد، وتنظيم جنازة مهيبة لابنه حمزة، حضرها عدد من رجال السلطة ومنتخبين بالاقليم.

كما قدم شكره لساكنة سيدي يحي الغرب، التي قدمت تعازيها لأسرة الشهيد، وكذلك جل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن عن مواساتهم وتضامنهم .

وعبر والد الشهيد حمزة البالغ من العمر 23 سنة، عن غضبه مما إقترفت أيادي الغدر لجبهة البوليساريو الارهابية، بعدما ازهقت روح أبنه البريئة.

وحكى والد الشهيد حمزة، انه ليلة الفاجعة كان قد اتصل به إبنه من أجل الاطمئنان عليه، وكان فرحا بزيارة خالته بمدينة السمارة رفقة والدته، وبعد صعوده لسطح المنزل من أجل إجراء مكالمة هاتفية، بعد عشرة دقائق يضيف الاب، سقطت عليه قديفة وقتلته على الفور.

الواقعة زادت من سخط ساكنة إقليم السمارة والاقاليم الجنوبية للمملكة، والتي طالبت بمعاقبة الارهابيين من جبهة البوليساريو.

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