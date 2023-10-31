ساكنة سيدي يحيى الغرب تنظم جنازة مهيبة لشهيد انفجارات السمارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت ساكنة سيدي يحي الغرب ، مساء الاثنين ، جنازة مهيبة، للشهيد حمزة الجعيفري، الذي قتلته أيادي الغدر لجبهة البوليساريو الإرهابية بمنزل أسرته بمدينة السمارة جنوب المملكة، حيث ووري جثمانه بالمقبرة الإسلامية لسيدي يحيى الغرب.

وتقدم عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، الموكب الجنائزي، رفقة الكاتب العام وباشا مدينة سيدي يحيى الغرب، ورئيس المجلس البلدي، ومسؤولي الأمن والدرك، والقوات المساعدة ورجال السلطة وجمهور غفير من ساكنة المدينة.

وعبرت ساكنة سيدي يحيى الغرب، عن إستنكارها من هذا الفعل الشنيع، بقتل روح بريئة، مطالبة المنتظم الدولي، بمعاقبة جبهة البوليساريو الإرهابية التي باتت تشكل خطر على أمن المواطنين .

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