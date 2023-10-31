الجيش الإسرائيلي: “اعترضنا صواريخ كانت قادمة من اليمن باتجاه منتجع سياحي”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اعتراض قواته لصاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر حيث قال في بيان “تم إطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)”.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بـ “اختراق طائرة معادية” أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في منتجع إيلات السياحي المطلّ على البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون اليمنيون على لسان رئيس حكومتهم عبد العزيز بن حبتور مسؤوليتهم عن العملية حيث قالوا إنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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